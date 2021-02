SCUOLE, GRUPPO REGIONALE: CHIUSURE SOLO NEI COMUNI CON CONTAGI E INDICE RT ALLARMANTE

156 Visite

“No alla chiusura indiscriminata di tutte le scuole della regione”. È questa la richiesta dei consiglieri del gruppo regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro rivolta al presidente Vincenzo De Luca. “Siamo profondamente convinti che la salute vada tutelata sempre ma è evidente che il virus non abbia colpito tutti i territori della nostra regione allo stesso modo. In molte aree interne delle province ci sono tantissimi comuni dove, a dire di molto amministratori, per basso numero della popolazione e per naturale distanziamento geografico dai grossi centri abitativi, non si paventato particolari allarmismi dovuti al Covid. Chiediamo dunque al presidente De Luca di condividere i dati del CTS per meglio comprendere la reale situazione e di prendere in considerazione la nostra proposta, lasciando magari ai sindaci, in base agli indici di contagio, il potere di scelta riguardo alle chiusure. Sarebbe questa, a nostro avviso, una strada percorribile che aumenterebbe il senso di responsabilità nella popolazione a tutela della salute e dei diritti di tutti i cittadini della Campania”. Così in una nota i consiglieri della Lega Campania, Zinzi, Nappi e Pierro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS