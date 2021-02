Casoria e Casavatore: furti, droga e contrabbando: arresti e sequestri

148 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Casoria, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio nel comune di Casavatore, sulle arterie principali della cittadina. Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli in vari punti della città ed eseguito posti di controllo nelle aree più sensibili del centro urbano.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Orefice, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 140 grammi tra hashish e marjuana, già suddivisi in 91 dosi. In corso Europa, invece, all’interno di una enoteca i militari hanno rinvenuto oltre trenta pacchi di “bionde” prive dei marchi del Monopolio. Erano nelle disponibilità di una 54 enne del posto, poi denunciata per contrabbando di tle. Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 11 le sanzioni al codice della strada notificate per complessivi 15mila euro. 2 i veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione. Durante il servizio sono stati controllati 65 veicoli e identificate 89 persone.

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle ffoo.

Zaino in spalla, hanno varcato le barriere delle casse di un supermercato di Via Padula

Il titolare dell’attività, già insospettito per il loro comportamento sospetto tra le corsie, ha allertato i carabinieri prima che potessero allontanarsi. Quando sono stati fermati, nelle due sacche sono saltate fuori 24 confezioni di crema per le mani, 57 confezioni di gel sanificante per le mani e oltre 300 euro in alimenti di vario genere. In manette sono finiti ai domiciliari e sono ora in attesa dell’udienza di convalida. La merce è stata restituita.













