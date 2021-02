125 Visite

Per la sfida al Benevento Gattuso si tornerà alla linea a 4 in difesa, avendo a disposizione Mario Rui e Ghoulam a sinistra ed anche di nuovo Hysaj a destra. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbe esserci un posto da titolare per la vera sorpresa dell’ultima gara, Faouzi Ghoulam. Si va verso la conferma di Rrahmani.













