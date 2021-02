Calvizzano, vandalismo in via Diaz: sradicate le piante nelle fioriere della piazza

233 Visite

C’è un male incurabile a cui non esiste alcun vaccino o alcun antidoto. Si tratta dell’inciviltà, vergogna a chi si è reso autore di tale gesto. Avevamo abbellito Via Diaz con delle fioriere colorate che rendevano la strada ancor più bella e caratteristica. Qualcuno ha ben pensato di sradicare le piante, senza considerare che il danno non l’ha arrecato all’amministrazione Pirozzi ma al paese stesso e alla collettività, sporcando la piazza. Informeremo la Polizia Municipale e chiederemo loro di esperire i dovuti accertamenti al fine di individuarne i colpevoli. Tolleranza zero contro chi inquina Calvizzano! Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













