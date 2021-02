Quale presidente dello Sportello dei diritti del cittadino richiedo tutti i dati scientifici, giustificativi e tutte le misure regionali, attività, programmazioni delle dirigenze scolastiche, e dei Sindaci e misure idonee adottate contro Coronavirus (Sars-Covid 19) che ancora a distanza di un anno non avrebbero garantito la sicurezza dei nostri bambini per la scuola in presenza.

Il presidente Avv. Beniamino Esposito