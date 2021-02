Calvizzano, il consigliere Oscar Pisani: “Indignazione per le parole di Ferrillo”

207 Visite

A nome del gruppo politico di Legalità Possibile, esprimiamo profonda indignazione per quanto pubblicamente scritto da un rappresentante delle istituzioni quale è l’assessore Ferrillo. Un conto è la dialettica politica, il confronto, la diversità di vedute, altra cosa è offendere gli oltre mille elettori che hanno riposto fiducia in un progetto politico del quale i consiglieri Pisani e Bianco sono diretta espressione in Consiglio. Ci chiediamo come possa una persona che dimostra, con il suo modo di comunicare, un bassissimo grado di cultura politica, far parte dell’organo di governo di questa città, e soprattutto cosa possa produrre realmente per questo paese oltre ad insulti ed offese gratuite.

