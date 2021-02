“Io, Maradona e quella notte con Sophia Loren”. Le dichiarazioni di Guillermo Coppola

151 Visite

Guillermo Coppola ha seguito Diego Maradona a Napoli dal 1985 al 1990 e ne ha curato anche successivamente gli affari affiancando la ex moglie del campione Claudia Villafane, in una sua intervista a Telefe ha ricordato tanti episodi. “Come ad esempio i quattro anni su un’isola a Cuba, vissuti praticamente da soli in un posto dove non c’era neanche elettricità. Si sono dette tante cose sul nostro rapporto, anche che Diego mi accusò di avere sottratto soldi alle sue figlie. Ma c’ero io a portare la bara di suo padre e anche la sua, un onore che mi hanno dato i suoi familiari”.

Coppola ha anche parlato di un suo corteggiamento a Sophia Loren, avvenuto quando Maradona giocava nel Napoli. “Poter stare accanto alla diva era un sogno per me, rivedevo le scene del film “Ieri oggi e domani”. Dopo una cena con Diego e Claudia l’accompagnai in albergo e speravo di poter salire nella sua camera, però lei mi disse: sei un uomo affascinante ma io sono innamorata di mio marito Carlo Ponti”, ha riferito il noto ex agente di Diego Armando Maradona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS