Governo Draghi, il 5 Stelle perde un altro pezzo. Attesa per il confronto interno

241 Visite

Il deputato Giuseppe D’Ambrosio ha scelto di seguire la strada tracciata da Alessandro Di Battista, lasciando il gruppo grillino alla Camera e passando al gruppo Misto. Già negli scorsi giorni aveva annunciato la decisione di votare no sulla piattaforma Rousseau all’ingresso nel governo di “alto profilo” formato da Mario Draghi: ora, nel giorno del giuramento, è arrivata l’ufficialità dell’addio, che anticipa il terremoto interno al Movimento, dove c’è una fronda che non è disposta ad accettare l’esito della votazione su Rousseau, chiedendo addirittura che venga ripetuta a causa di un quesito ritenuto “truffaldino”.

Una nuova grana per Beppe Grillo, che sembrava essere riuscito a tenere uniti i 5 Stelle grazie al ministero di Transizione ecologica, che però si è rivelato non propriamente corrispondente alle loro intenzioni. E quindi sta tornando in auge l’ipotesi di una scissione in governisti, ben rappresentati da Luigi Di Maio che ha ottenuto la conferma agli Esteri, e non governisti, che farebbero riferimento a Barbara Lezzi dentro al Parlamento e a Di Battista fuori. Il confronto tra i senatori grillini andrà avanti a lungo questa sera, intanto alla Camera già è arrivata la prima defezione, appunto quella di D’Ambrosio.