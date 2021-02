Casandrino, blitz della polizia in un appartamento: arrestati 3 spacciatori

123 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Prauss a Casandrino presso un appartamento in cui hanno sorpreso tre persone in possesso di 9 stecche di hashish del peso di circa 14 grammi, di numerose bustine con 40 grammi di marijuana, di un bilancino, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 275 euro; inoltre, hanno accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e lo hanno sequestrato.

Raffaele Lucci, Antonio Sammarco e Cosimo Castaldo, santantimesi tra i 23 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pessina hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato e, alla richiesta dei documenti, essendone privo ha fornito generalità risultate false; infatti, gli agenti hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina.

Giuseppe Di Napoli, 22enne napoletano, è stato arrestato per evasione.













