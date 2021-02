De Luca su vaccini: “La Campania si sta muovendo per acquistare da sola le dosi”

203 Visite

La Campania si sta muovendo per acquistare da sola le dosi di vaccino anti-Covid per i suoi residenti aventi diritto. A darne notizia è il presidente della Regione Vincenzo De Luca, durante la sua settimanale diretta video sui social: “Non ne parliamo finché non siamo certi, ma la Campania – dice – si sta muovendo per acquistare altri vaccini fuori dal l’Italia oltre alle dosi fornite attraverso il commissario all’emergenza”.

I numeri sono molto bassi rispetto alla partenza sprint di inizio anno: “Dobbiamo registrare che vi è stata una grande illusione nelle forniture di dei vaccini. Solo 140mila persone hanno fatto le due dosi di vaccino in Campania, numero basso perché mancano le dosi – dice De Luca -. La Campania sta facendo una battaglia per avere le stesse dosi distribuite alle altre regioni. Con questo ritmo – spiega – rischiamo di vedere emergere le varianti e di rendere inutili anche le vaccinazioni fatte fino ad oggi”.













