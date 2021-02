A Giugliano scuole e piazze chiuse per 7 giorni. La decisione del sindaco

201 Visite

Anche a Giugliano è in arrivo l’ordinanza del sindaco sulla chiusura delle scuole pubbliche. La decisione è stata resa necessaria a seguito dell’impennata dei contagi degli ultimi giorni. Il provvedimento del sindaco disporrà la chiusura delle scuole per 7 giorni ed entrerà in vigore a partire dal prossimo lunedì. Poi, successivamente, verrà stabilito il da farsi. Per lo stesso periodo di tempo chiudono anche le piazze della città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS