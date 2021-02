Ultim’ora. Collassa nuovamente la condotta idrica a Chiaiano: disagi in arrivo per Marano e Mugnano

244 Visite

Nel quartiere Chiaiano, come già accaduto nei mesi scorsi, è collassata nuovamente la condotta che eroga acqua ai comuni di Marano e Mugnano. I due enti sono stati già informati dai responsabili dell’ente idrico campano, che ha preannunciato gravi disagi per le prossime ore. Quasi tutta Mugnano e le zone centrali di Marano (dal corso Europa al corso Mediterraneo) resteranno con i rubinetti a secco. I primi disagi dovrebbero verificarsi a partire dal pomeriggio. L’intervento di riparazione richiederà diverse ore, forse l’intera giornata. Analogo guasto si era verificato anche in estate: in quell’occasione gli abitanti dei due comuni a nord di Napoli restarono senza acqua diversi giorni.













