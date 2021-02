PREVISIONI E OROSCOPO PER OGGI PER TUTTI I 12 SEGNI

126 Visite

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2021 da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati a domenica e stiamo per salutare la prima settimana di febbraio.

Ariete. Bene l’amore: approfitta di questa domenica per fare ciò che più ami fare. Sul lavoro, non sei molto concentrato in questo momento: hai voglia di fare altre cose, ma cerca di essere diplomatico. Ora può arrivare una bella proposta!

Toro. Queste giornate non sono favorevoli per l’amore, per i nuovi rapporti e neanche per tradire. Sul lavoro, non riesci a ottenere ciò che vuoi e i tuoi nemici ti sembrano insidiosi!

Gemelli. Cerca di allontanarti dalle persone che ti provocano disagi. Sul lavoro, qualche piccola indecisione potrebbe esserci nonostante la situazione generale sia buona. Affronta tutto con calma e serenità!

Cancro. In serata una polemica potrebbe peggiorare e alimentarsi. Sul lavoro, oggi è bene evitare ogni tipo di fastidio.

Leone. Qualche piccola agitazione in amore: attenzione soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione, Leone e Toro. Sul lavoro, entro il 10 bisogna fare una scelta importante: potresti anche arrabbiarti tanto perché vuoi far approvare una tua idea!

Vergine. Giornata un po’ agitata per i sentimenti, meglio allontanare i problemi. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma e attenzione. Evita le cose che non vanno entro tre mesi.

Bilancia. La Luna oggi è favorevole, mentre lunedì sarà dissonante: approfittane! Probabilmente è bene anticipare un discorso importante. Sul lavoro, hai dovuto spesso cambiare obiettivi, ma ora è il momento di farsi sentire e valere!

Scorpione. Attenzione oggi in amore: se hai a che fare con una persona nata sotto il segno dell’Acquario o dei Pesci potresti innervosirti troppo. Sul lavoro, cerca di concludere subito eventuali compravendite o transazioni. Meglio essere prudenti, occhio alle spese!

Sagittario. La situazione astrologica per l’amore è interessante: favoriti gli incontri, tra l’altro le storie che nascono ora saranno importanti e valide. Sul lavoro, non essere perplesso: ora tutto ciò che fai è favorito.

Capricorno. Bene in amore, soprattutto se hai a che fare con una persona nata sotto il segno dell’Acquario o Toro. Sul lavoro, fai molta attenzione a compravendite e transazioni, si rischia di fare errori.

Acquario. La Luna e Venere oggi sono favorevoli: ottime notizie, dunque, per i sentimenti. Sul lavoro, non mancheranno le opportunità e nuovi progetti, ma attenzione alle spese, ci sono difficoltà da un punto di vista economico.

Pesci. Periodo positivo per i sentimenti, riuscirai anche a superare un brutto contraccolpo. Sul lavoro, non mancano le opportunità e i buoni guadagni per chi ha un’attività autonoma. Chi ha avuto problemi legali, invece, potrà spendere dei soldi.













