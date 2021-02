Governo, Draghi: anche Grillo ci sta ripensando. “Sì a Draghi se mantiene il reddito di cittadinanza e opta per la patrimoniale”

138 Visite

Grillo ci ha già ripensato? Il no al governo Draghi si è trasformato in un forse. L’ok M5S, infatti, ci sarà solo ad alcune condizioni: difesa di tutti i provvedimenti portati a casa dal governo Conte, come il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e le norme anticorruzione, e un programma che abbia tra i punti principali il reddito universale, una imposta patrimoniale per i super-ricchi, acqua pubblica, blu economy, digitalizzazione, conflitto di interessi e banca pubblica. Il «M5S si siederà al tavolo per rispetto istituzionale» e «gentilezza» nei confronti del Presidente della Repubblica.













