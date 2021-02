Villaricca, scuola primaria: altro caso Covid, questa volta all’Istituto “Italo Calvino”

228 Visite

Villaricca- A pochi giorni dalla notizia della positività al Covid di un bambino di una quinta elementare dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani (Primo Circolo), si registra un nuovo contagio, in un’altra scuola del territorio. Si tratta del plesso di via Bologna (Scuola Primaria Italo Calvino). Il caso accertato riguarda la classe 4a sez.D. In base alle disposizioni impartire dalla Referente dell’Asl, contenute in una circolare, l’attività didattica in presenza, per la classe interessata, sarà sospesa e proseguirà in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata).













