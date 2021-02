Crisi di governo, la fumata (per ora) è nera: nessuna firma sul verbale della riunione tra partiti. 5 Stelle blindano Azzolina e Bonafede

62 Visite

Non c’è ancora accordo al tavolo del programma, secondo quanto si apprende. Italia viva, viene spiegato, contesta il verbale del lavoro fin qui svolto sostenendo che mancherebbero i punti più controversi e che, quindi, è impossibile allo stato firmare il documento. Non c’è accordo nemmeno sui futuri ministri. Il 5 Stelle avrebbe fatto quadrato attorno ai nomi di Bonafede e Azzolina e, da quanto si apprende, anche sul commissario Arcuri. Fico alle 20 sale al Quirinale per riferire a Mattarella.













