Scuola, domani scioperano gli studenti del Segrè di Marano e Mugnano

Lo hanno annunciato poco fa i rappresentanti d’istituto e i loro colleghi. Sarà sciopero, nella giornata di domani, al liceo Segrè (entrambe le sedi). I ragazzi si uniranno alle proteste già promosse in altri istituti di Napoli e provincia. “Nessun problema con la preside – tengono a chiarire – ma è giusto far sentire la nostra voce in una giornata, come quella di domani, in cui anche altri nostri colleghi manifesteranno il loro dissenso”. Sciopero, la cui adesione sarà verificata domattina, dettato “dall’impossibilità di poter studiare con la modalità della didattica mista, metà a distanza e metà in presenza”. Sono queste le motivazioni addotte. Cosa chiedono, in pratica? Di tornare in Dad o di migliorare i servizi e i collegamenti internet in presenza.













