Consultazioni, è subito scontro tra Italia Viva e M5s sul Mes. Mattarella cosa farà?

174 Visite

Si è riproposto subito lo scontro tra le forze politiche in ballo: Pd, M5s e Italia Viva. Una bagarre ancor prima del varo del nuovo esecutivo. Secondo quanto si apprende, sarebbe subito tornato a dividere i partiti l’argomento del Mes sanitario, cavallo di battaglia di Italia Viva e Matteo Renzi, uno dei punti per i quali aveva rotto e sui quali, però, sembrava possibile una mediazione. Situazione che potrebbe spingere Sergio Mattarella a percorrere strade alternative. Stando a quanto rivela l’Ansa, Italia Viva avrebbe chiesto proprio il ricorso al Mes al tavolo sul programma condiviso di governo. I renziani avrebbero aperto anche a una richiesta parziale del prestito, previa valutazione delle misure da finanziare, insomma si sarebbero accontentati del Mes erogato non nel suo importo massimo. Netto però il no del M5s. I rappresentanti del Pd avrebbero invece ribadito la posizione di non contrarietà di principio se ci fosse un’intesa in maggioranza, pur cercando di “dribblare” il problema chiedendo più fondi alla sanità, al netto del Mes.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS