Meridbulloni, Patriarca (FI): mantenere impianto a Castellammare

«Accogliamo con soddisfazione e fiducia l’evolversi della vertenza che riguarda i 65 lavoratori della ex Meridbulloni di Castellammare di Stabia che potrebbero trovare, entro pochi giorni, una nuova collocazione lavorativa grazie alla Vescovini». Lo ha affermato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale dopo l’incontro di oggi al Mise. «L’imperativo è salvare i posti di lavoro – ha continuato l’esponente del partito di Silvio Berlusconi – e impedire il depauperamento di una importante realtà produttiva locale e delle sue maestranze. Per questo, adesso bisognerà lavorare per individuare un’area che consenta di mantenere l’investimento della Vescovini all’interno del territorio comunale di Castellammare». «Continueremo ad agire con il massimo impegno, al fianco dei lavoratori, per ribadire che professionalità, competenze e risorse umane non devono essere dirottate al di fuori della nostra regione a causa di logiche aziendalistiche che hanno, tra gli altri sensibili effetti, quello dell’impoverimento del Meridione a tutto favore del Nord», ha concluso il capogruppo azzurro.













