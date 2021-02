Scuola, tre giorni di sciopero all’istituto Pitagora di Pozzuoli

56 Visite

Gentile direttore, sono uno dei rappresentanti degli alunni dell’Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli.

I giorni mercoledì 03/02, giovedì 04/02 e venerdì 05/02 protesteremo dalle ore 8:00 fuori la nostra scuola con un sit-in, l’intento è quello di ottenere visibilità ed essere ascoltati dalla prefettura di Napoli che non accoglie le problematiche che riguardano la nostra scuola, obbligandoci a sistemi di insegnamento che, in particolar modo nella nostra scuola, purtroppo non funzionano minimamente. Non avendo sufficienti aule a norma per coprire almeno il 50% degli alunni dell’intero istituto in presenza, l’organizzazione scolastica è costretta a dividere le classi, facendo entrare il 50% degli studenti di ogni classe in presenza e l’altro 50 svolgendo attività asincrona da casa.

Solo 13 aule possono essere sfruttate con la didattica in presenza al 100%. Quindi ci ritroviamo con alcune classi occupate al 100% a scuola, altre al 50%, altre ancora al 100% o 50% in DAD. Professori che si ritrovano a cercare aule libere a scuola per provare a connettersi e svolgere lezione con gli alunni che si trovano a seguire da casa, con un risultato negativo nella maggior parte dei casi, vista la scarsa qualità della connessione internet del nostro istituto (nonostante le varie sollecitazioni per l’installazione della fibra).

Come detto prima, vogliamo essere ascoltati e avremmo immenso piacere se uno dei vostri giornalisti potesse venire a documentare il tutto.

