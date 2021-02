Rientro a scuola, a Napoli e provincia gli studenti delle superiori protestano per la sicurezza. Boutade o verità?

256 Visite

Scuole superiori e polemiche. Scioperi e proteste degli studenti di circa 40 istituti superiori della Campania, dove da oggi è ripresa la didattica in presenza al 50 per cento. A Napoli – come riporta Repubblica – i liceali dello scientifico Vittorini hanno deciso di non entrare a scuola e si sono dati appuntamento fuori all’istituto. All’esterno del plesso è stato affisso uno striscione che recita: “Vogliamo certezza, rientro in sicurezza”. ”Non c’è una rivoluzione, sono episodi sporadici ma certamente andremo a vedere, a capire quali sono i motivi per cui alcuni ragazzi non sono rientrati in classe, ma il rientro era necessario” ha commentato Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, nel primo giorno di riapertura delle scuole superiori in Campania e nella città di Napoli in cui gli studenti di alcune scuole hanno scioperato non entrando in classe o non collegandosi in Dad.













