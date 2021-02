Marano, abusi edilizi: il Comune perde un nuovo ricorso contro i Polverino

105 Visite

Abusi edilizi, per il Comune di Marano ennesima mazzata in sede di Tar. I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso di due noti esponenti della famiglia Polverino che si erano costituiti in giudizio contro alcuni provvedimenti (diniego concessione in sanatoria) adottati qualche anno fa dall’ente cittadino in relazione ad alcuni immobili. Nei mesi scorsi l’ente comunale – oggetto di importanti indagini che potrebbero determinare lo scioglimento per camorra del municipio – risultò soccombente in un altro giudizio, sempre intentato dai Polverino, in quel caso in ordine ad una procedura di abbattimento e acquisizione al patrimonio comunale di una palazzina ubicata in via Sant’Agostino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS