LEGA CAMPANIA, VALENTINO GRANT E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE

“Congratulazioni e buon lavoro all’eurodeputato Valentino Grant, nominato da Matteo Salvini alla guida della Lega in Campania. Il nuovo coordinatore saprà ben interpretare il ruolo di difesa dei territori e delle istanze dei cittadini campani che chiedono una Regione con maggiori standard qualitativi, una sanità efficace, un piano per l’occupazione, trasporti migliori e una visione strategica per le nostre aziende. Grazie a Nicola Molteni per l’impegno e la crescita della nuova classe dirigente. Una sfida non semplice in una realtà complessa e dinamica come la Campania. In bocca al lupo anche ai deputati Gianluca Cantalamessa, alla guida del nuovo Dipartimento Antimafia della Lega e a Pina Castiello, nuova componente della segreteria politica nazionale”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.













