Oroscopo, i segni più fedeli e devoti quando sono innamorati

Capricorno.

Segno di Terra molto determinato e resistente, non si lascia tentare dai flirt. E, soprattutto, tende ad avere molto rispetto per il partner. Tutto d’un pezzo, questo è il sogno che più di tutte crede nel matrimonio e nella promessa del “per sempre”.

Segno d’Acqua super romantico e sentimentale, mette tutto se stesso nella relazione d’amore e non si sognerebbe mai di fare del male alla sua dolce metà. Il rischio tradimento esiste solo nel caso in cui scopra che il partner non sia stato fedele: a quel punto, la vendetta è quasi certa.

Cancro.