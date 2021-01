I giochini dei Mastella. Ora Clemente dice che la moglie potrebbe non votare a favore di Bonafede

125 Visite

“Mia moglie è perplessa su Bonafede. Potrebbe votare no? “Non lo so, ma a lei non piace l’idea che (Bonafede, ndr) ha fatto della giustizia, il giustizialismo fino alle estreme conseguenze. Non vota contro, ma a favore non lo so”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio2, riguardo alla posizione della moglie, la senatrice del Misto, Sandra Lonardo, sulla relazione sulla giustizia che il 27 gennaio il Guardasigilli riferirà al Senato. E su un’eventuale astensione, ha risposto: “Vediamo”.













