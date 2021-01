Pianura: furto in un impianto sportivo e in una scuola, denunciato il presunto autore

41 Visite

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giorgio De Grassi hanno notato un uomo che, alla loro vista, è entrato frettolosamente in un palazzo.

I poliziotti l’hanno bloccato e, nella sua abitazione, hanno trovato una borsa contenente numerosi arnesi atti allo scasso.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un impianto sportivo di via Comunale Masseria Grande, hanno poi riconosciuto l’uomo quale presunto responsabile di un furto commesso nella struttura il 7 gennaio, quando erano stati asportati un televisore e numerosi alimenti.

Inoltre, l’uomo è ritenuto responsabile di un furto di infissi in alluminio e altro materiale avvenuto lo scorso dicembre all’Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”.

A.D.R.S.F., 29enne napoletano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato.













