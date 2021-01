Marano, via Falcone e zona stadio: assembramenti a go go, ambulanti “furbi” e forze dell’ordine troppo tolleranti. Protestano centinaia di cittadini

656 Visite

La zona di via Falcone, anche quella più prossima allo stadio, dove un ambulante (che ambulante non è visto che vende come se fosse un esercente stanziale), anche nei giorni di zona rossa è un delirio. Centinaia di giovanissimi affollano la strada, accanto al bar, al parcheggio dello stadio, dove l’ambulante di cui sopra si è spostato per eludere l’ordinanza sindacale. Ogni giorno, in redazione, arrivano decine di segnalazioni. I cittadini restano allibiti di fronte ad assembramenti che si consumano in barba ad ogni divieto. Restano allibiti, in tanti, anche del comportamento (troppo passivo) delle forze dell’ordine: vigili e carabinieri. I primi lamentano di essere sottorganico; i secondi di essere impegnati anche su altri fronti. Si chiude il cimitero, molti negozi sono costretti a stare chiusi e poi si tollera che centinaia di ragazzi si assembrino in zone così centrali della città. L’andazzo si trascina ormai da mesi e ogni volta ci tocca dover dar conto delle proteste. Marano è una città completamente allo sbando, sotto tutti i punti di vista: manca l’acqua in tante zone, il cimitero è senza luci, le strade sono un disastro, il Comune è in crisi da anni.













