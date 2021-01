Incidente a Chiaiano, ancora critiche le condizioni di Angelo. Il figlio e la moglie stanno bene

3.029 Visite

Restano ancora critiche le condizioni di Angelo M., il 31 enne schiantatosi nella notte di Capodanno a bordo di una Fiat Punto contro alcune autovetture in sosta. L’incidente si verificò in via Santa Maria a Cubito, nel quartiere Chiaiano. L’uomo accompagna il figlio in ospedale, vittima di un incidente domestico. Angelo è molto noto a Marano e lavora in un supermarket. E’ ancora in coma. Desta preoccupazione, in particolare, l’ematoma cranico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Si spera che l’ematoma possa riassorbirsi col passare delle ore. Il figlio di Angelo è in buone condizioni (se l’è cavata con qualche punto di sutura) così come la moglie del ferito.













