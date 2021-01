Zona arancione. Marano, via Baracca: traffico in tilt per le calze della befana

568 Visite

La corsa alla calza per la Befana, dopo il weekend in zona rossa, ha portato assembramenti e traffico in tilt, un po’ in tutta la città di Marano. Scene che spaventano i residenti di via Baracca, che mettono in luce una situazione di caos, come dalla foto che ci è stata inviata. I contagi e le vittime del Covid sono ancora su cifre preoccupanti, ma un fiume di gente si è riversato in strada per comperare dolciumi vari in vista dell’Epifania.













