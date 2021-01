Marano-San Rocco, senza illuminazione pubblica da più di 2 settimane. “Abbiamo paura”

396 Visite

Di seguito la lettera di un residente di via San Rocco:

“Gentile Direttore, mi permetto di segnalare alla sua attenzione, il grave disagio che ormai da più di due settimane viviamo giornalmente nel tratto di strada di via San Rocco, altezza farmacia Borrelli, completamente al buio. In particolare, vorrei porre all’attenzione dell’Amministrazione comunale dell’enorme importanza che assume il servizio dell’illuminazione pubblica, nelle piccole frazioni e contrade del paese, come quella in cui abito, dove di palificazioni e, quindi, lampadine, ce ne sono due o tre e se ne viene a mancare qualcuna, regna il buio totale. La cosa che mi preme di più evidenziare è tanto la natura del servizio che, in ogni caso, essendo un servizio pubblico locale per la normativa che lo regolamenta non può essere interrotto, per non incorrere nel reato di “interruzione di pubblico servizio “, quanto l’interesse proprio di cittadino di essere tutelato e garantito dallo Stato nella sicurezza personale. E’ proprio questo il nocciolo della questione, è garantita la sicurezza della persona quando si è obbligati a percorrere intere strade, soprattutto, isolate, nel buio più totale sperando di essere accompagnati dal chiaro di luna? Per questo motivo, chiedo che venga ripristinato l’esercizio del diritto alla sicurezza della persona attraverso la riattivazione del servizio di illuminazione pubblica nella zona di via San Rocco, a garanzia dell’incolumità fisica di ogni singolo cittadino. Grazie per lo spazio concessomi, porgo distinti saluti. (Lettera firmata)”.

(foto di via San Rocco, altezza farmacia Borrelli)













