Condivide un articolo critico sulla Azzolina, professore finisce davanti alla Disciplinare

Il caso del dirigente scolastico di Vo’ Euganeo – come racconta Il Tempo – approda in Parlamento. Con un curriculum da fare invidia al migliore docente dell’Università di Oxford, Alfonso D’Ambrosio è ora sotto inchiesta per aver criticato in modo garbato e civile la gestione della scuola del ministro Lucia Azzolina. Il professore avrebbe ritwittato un articolo dal titolo «La Azzolina ci accusa di fake news. Ma è lei che ha mentito…». Di certo, la titolare della Scuola, attraverso una missiva inviata allo stesso dirigente scolastico, se n’è lavata le mani. In sostanza, dopo tante belle parole, tipo «libertà di pensiero va tutelata» e via dicendo, l’esponente grillina puntella al preside, in modo pilatesco, che «i procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono avviati autonomamente dall’Amministrazione e non dal vertice politico, che non può e non deve intervenire nel merito».













