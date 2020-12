Marano, le soste vietate in via Arbusto e i tanti sinistri. I residenti: “Ma i vigili cosa aspettano?”. Il video

403 Visite

Via Arbusto, diversi cittadini segnalano in redazione il malcostume di parcheggiare le autovetture laddove furono installati i paletti, sul lato sinistro; la carreggiata si restringe, per la presenza delle auto che non potrebbero sostare in quei punti, e sovente si verificano sinistri. “Eppure – spiegano alcuni cittadini – gli agenti della municipale passano spesso da queste parti. Possibile che nessuno se ne sia accorto?”. E ancora: “A causa del restringimento della carreggiata, mi sono ritrovato con specchietti e finestrini della mia autovettura in frantumi”.













