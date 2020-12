87 Visite

Il 12 dicembre del 1915 ad Hoboken, in New Jersey, veniva data alla luce una delle voci più incredibili della storia della musica: quella di Frank Sinatra.

Autore, cantante, attore e conduttore televisivo: la leggenda di The Voice durante la sua vita ha esplorato ogni forma d’arte esistente, vincendo anche un Oscar nel 1954 come miglior attore non protagonista.













