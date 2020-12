Pubblico impiego, i sindacati non cancellano lo sciopero del 9

90 Visite

Lo sciopero proclamato per il 9 dicembre dai sindacati della Funzione Pubblica Cgil, Cisl e Uil rimane dunque in calendario senza alcun ripensamento per il momento, nonostante la lettera aperta della ministra. Metodo, questo della “lettera aperta” a un quotidiano, stigmatizzato dal popolo dei social: sul profilo Facebook di Fabiana Dadone da domenica mattina si avvicendano i commenti di dipendenti della Pa, e non solo, che chiedono con insistenza alla ministra di convocare i sindacati, anziché lanciare messaggi attraverso i quotidiani. “Ministra invece di fare lettere…aperte apra un vero negoziato visto che non l’ha mai fatto!!!”, si legge in un commento. “Ministra suvvia, sia conseguente!! – si legge in un altro intervento – Mi pare che il pragmatismo non le manchi e dunque non può non dare l’avvio al confronto con chi rappresenta i lavoratori pubblici”.













