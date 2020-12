Marano, abusi edilizi a non finire, anche in zone vincolate: ecco cosa è stato scoperto a novembre dai vigili

582 Visite

Abusi edilizi mese di novembre, ecco il report dell’ufficio tecnico comunale:

Ordinanza di ripristino stato dei luoghi per opere realizzate in via Ruocco, al civico 37. Mutamento della destinazione d’uso di una cantina deposito ubicata al piano terra, trasformata in immobile abitativo. Chiusura con tettoia di una rientranza sul fronte est con allineamento al muro esterno dell’immobile. Divisioni interne al primo piano rispetto ai grafici. Finestrino prospetto principale al piano secondo. Gli abusi sono stati realizzati in zona E2 del piano regolatore vigente, zona con vincolo paesistico.

Ordinanza di demolizione per opere realizzate in via Falcone, al civico 103/A.

L’area in questione ha forma irregolare, è provvista di due cancelli carrabili in ferro dai quali si accede da due rispettivi cortili. L’area è provvista di recinzione perimetrale in pannellature occupanti il fronte strada, con delimitazione dei confini laterali e retrostanti. La consistenza dell’area in questione è di circa 1450 metri quadri, coperta da tettoie e manufatti vari per una superficie di oltre 940 metri quadri, e volumetria di circa 2971 metri cubici, adibita all’attività di ferramenta e profilati in alluminio, mentre la restante parte è adibita a deposito per materiale ferroso ed area cortilizia.













