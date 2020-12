Alta Moda, i capolavori di due sarte maranesi nella mostra dedicata alla Vergine Maria

Una maranese tra le stelle. La nostra concittadina Rosalba Del Core e sua madre Tina Di Napoli hanno cucito un orlo di luce nel cielo dell’Alta Moda. Hanno collaborato e realizzato un abito per il maestro Roberto Capucci, il maestro degli abiti-scultura. Rosalba ha frequentato l’Accademia della Moda di Napoli e vanta un pedigree d’eccellenza: è la nipote di una delle sarte maestre di Marano, Rosa Simioli, meglio conosciuta come “Rosa la sarta” che ha vestito diverse generazioni di concittadine e moltissime signore della borghesia e della nobiltà partenopea. Rosa ha trasferito alla figlia Tina la nobile arte del sartoriale che negli anni ha sempre coltivato e insegnato alla figlia Rosalba. Rosalba, dopo anni di studio, ha completato la sua formazione artistica realizzando splendidi dipinti su stoffa e, col tempo, è riuscita a incontrare il maestro Capucci realizzando per lui l’abito principe della mostra “Grazie Roberto Capucci e la ricerca della bellezza”, mostra dedicata alla Vergine Madre in occasione del 90 compleanno del maestro. La mostra, patrocinata dalla Santa Sede, che partirà il 2 dicembre, vedrà l’impiego di 8 manichini galleggianti con sfondo l’imponente cascata di Isola di Liri, città scelta dal maestro per la prima esposizione degli abiti. Gli abiti saranno un omaggio alla Donna Madre per eccellenza, la Vergine Maria, tanto cara al nostro Santo Padre e nel dettaglio Rosalba e Tina hanno realizzato l’abito dell’Arcangelo Gabriele, completamente di seta georgette del pregiatissimo setificio comasco Taroni. L’abito sarà il pezzo centrale dell’esposizione simboli della discesa dello Spirito Santo. Ore di lavoro e sacrificio che raggiungono un obiettivo di grandissimo livello e coronano una vita di professionalità e abnegazione al lavoro sartoriale. Ad maiora sempre.