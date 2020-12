“Diego? Invece della multa per eccesso di velocità chiesero l’autografo a Maradona”. Il ricordo di Puzone

162 Visite

Riportiamo le parole di Pietro Puzone che racconta un aneddoto su Maradona a Marte Sport Live: “Maradona partecipò ad un’amichevole ad Acerra per aiutare un bambino in difficoltà. La organizzammo io e la buonanima di Pasquale D’Angelo. Ferlaino non voleva che giocasse. Ne abbiamo fatto anche una a Scalea, quando io giocavo nel Catania. Un ricordo di Diego? Stavamo andando a Roma con la Ferrari di Maradona che amava correre. Ci fermarono per eccesso di velocità, ma invece di farci la multa, chiesero l’autografo. Adesso io sto benissimo e ringrazio radio Marte che mi ha aiutato. Il Napoli? Sta facendo bene, dobbiamo cancellare lo scivolone contro il Milan, ma sono convinto che gli azzurri faremo molto bene. Sono convinto che ci divertiremo”.













