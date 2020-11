Selfie con Maradona morto, si è consegnato alla polizia Diego Molina

334 Visite

Si è costituito uno dei tre uomini che si è fatto fotografare con la bara aperta di Diego Armando Maradona, morto in Argentina il 25 novembre tra polemiche e dubbi. Lo riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Addirittura in queste ore circolava la notizia che uno dei tre, Diego Molina, fosse stato ucciso a bastonate qualche ora dopo quel clamoroso affronto nei riguardi del più grande giocatore della storia del calcio, una sorta di divinità in ogni angolo del mondo. In realtà, una notizia falsa, ma che deve comunque far riflettere gli inquirenti che stanno indagando sul caso. Perché le minacce di morte che i tre hanno ricevuto sono tutte vere. Quelle sì. Ed è proprio per questo che lo stesso Diego Molina, accompagnato dal suo avvocato, si è costituito al commissariato nel quartiere di Chacarita di Buenos Aires, consegnandosi alle autorità che stanno cercando di far luce sulla vicenda, dopo lo sdegno suscitato da un clamoroso episodio che si doveva assolutamente evitare e le denunce presentate sia dal legale, Matias Morla, sia dalla famiglia dell’ex Pibe de Oro.

Come spiega Mundo Deportivo, i tre sono accusati di presunta profanazione di cadavere e di violazione di diritti personalissimi. Due capi d’accusa per i quali, però, non potrà comunque scattare la detenzione. Nel frattempo un altro dei tre, Claudio Fernández, ha parlato a un’emittente radiofonica argentina, Radio 10, cercando di spiegare e giustificare se stesso e suo figlio per quelle immagini becere: «Lo stavamo sistemando prima di trasportarlo e mio figlio, come avrebbe fatto qualsiasi ragazzo, ha alzato il pollice e ha scattato un selfie». Come si può ben comprendere, sono dichiarazioni che non potranno di certo attenuare l’indignazione per quanto accaduto.

Da ricordare che giovedì 26 novembre, 24 ore dopo la morte di Diego Armando Maradona per un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua abitazione di Tigre (nella periferia della capitale argentina), gli investigatori avevano perquisito le pompe funebri Sepelios Pinier, anche se i proprietari si erano dissociati dall’azione deplorevole dei tre dipendenti, subito licenziati.













