Otto figli e tutti col Covid: la convivenza difficile in una famiglia pugliese

140 Visite

A Brindisi, in una famiglia, padre e madre e otto figli, tutti positivi. Luca compirà 18 anni a febbraio, Andrea ne ha 16, Lorenzo 14, Stefano 12, Samuele 11, Elisabetta 10, Davide 8, Benedetta è la più piccola di casa, e di anni ne ha 6. Sono otto fratelli: sei maschietti e due femminucce. Vivono – come racconta Repubblica – insieme a mamma Francesca Bruno e papà Fabrizio Balestra in una casa di 95metri quadrati al quartiere Paradiso a Brindisi, a pochi metri dall’aeroporto. Dal 9 novembre sono tutti a casa, da quando uno dei fratelli ha contratto il Covid, e dopo di lui si sono contagiati tutti. Una convivenza difficile in tempi di pandemia, a complicare la situazione ci pensa la didattica a distanza: impossibile seguire le lezioni tutti insieme, la connessione internet non regge otto dispositivi collegati contemporaneamente con le piattaforme della scuola













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS