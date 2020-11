Oroscopo di oggi, anticipazione per tutti i segni

92 Visite

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domenica l’Ariete avrà una giornata abbastanza positiva, il Toro dovrà verificare la sua situazione economica. I Gemelli saranno brillanti e giocosi, mentre il Cancro continuerà la sua fase di cambiamenti. Domenica il Leone dovrà ritrovare un po’ di energia, la Vergine si sentirà un po’ affaticata. Per la Bilancia si saranno emozioni positive e autentiche, mentre lo Scorpione dovrebbe mettersi in gioco in amore e nei rapporti. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domenica il Sagittario avrà bisogno di molta cautela per evitare i conflitti, giornata valida sul fronte relazionale per il Capricorno. Alti e bassi per l’Acquario, mentre i Pesci potrebbero avere dei ripensamenti in amore.













