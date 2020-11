Covid, i tanti dubbi sul vaccino AstraZeneca. L’azienda farà nuovi test

AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno ammesso che errori di produzione potrebbero aver viziato i risultati preliminari della sperimentazione del loro potenziale vaccino contro la Covid-19. Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo della ricerca e sviluppo di prodotti biofarmaceutici di AstraZeneca la chiama “serendipity”, una fortunata casualità. Si riferisce a un errore di dosaggio che avrebbe permesso al vaccino Oxford-Irbm contro Covid-19 di raggiungere l’efficacia al 90% documentata dagli ultimi dati resi noti. La società ha annunciato che potrebbe condurre un nuovo test internazionale per validare i dati diffusi nei giorni scorsi.

Il ministro della sanità britannico, Matt Hancock, in ogni caso, ha deciso di chiedere all’autorità regolatoria britannica – la Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) di approvare l’utilizzo temporaneo del vaccino di AstraZeneca per accelerare la sua distribuzione. La lettera inviata dal Governo britannico permetterà di aggirare, invocando una regola speciale, la necessità di chiedere l’approvazione all’Ema, Agenzia europea del farmaco, a cui Londra sarebbe tenuta fino alla scadenza, il 31 dicembre, del periodo transitorio post-Brexit. «Abbiamo formalmente chiesto all’egenzia regolatoria di esaminare il vaccino Oxford/AstraZeneca – ha detto Hancock – per analizzare i dati e chiarire se abbia standard di sicurezza rigorosi». La Gran Bretagna spera di poter iniziare il suo programma di vaccinazioni di massa il prossimo mese, avendo già acquistato 100 milioni di dosi del vaccino di cui 4 dovrebbero essere disponibili entro fine anno.