Nati il 21 novembre: personaggi famosi, caratteristiche, pregi e difetti

186 Visite

Spesso chi nasce nel giorno 21 Novembre, apprezza le cose belle della vita e cerca di trovare la bellezza in ogni oggetto, situazione, luogo, persona. La cura del corpo e del modo di vestire può essere molto importante ed anche la cura della propria casa. Se avete conosciuto una persona nata il ventunesimo giorno del mese di Novembre, probabilmente avete capito che il senso di eleganza e la capacità di arredare sono molto presenti nella sua personalità. Un individuo che è dotato di questi pregi dovrebbe lavorare nel settore della moda, della progettazione di arredamenti ed in tutti quei settori che richiedono appunto le qualità di cui abbiamo parlato prima. Capire il comportamento di questi individui non è affatto una cosa molto semplice perchè, purtroppo, qui siamo in presenza di una mente molto creativa che non accetta di rimanere ancorata a vecchi stili di vita ed ecco che polemizzare con queste persone può diventare una cosa molto diffusa. Questi uomini e queste donne devono riuscire a far prevalere le loro idee molto innovative che possono migliorare la società e quindi devono vincere ogni volta nuove sfide esistenziali ma il potere di Giove aiuta a realizzare tutto questo. Infatti chi nasce il giorno 21 Novembre di un anno qualunque, possiede Giove come pianeta dominante e la sua influenza sulla vita e sulla personalità è davvero molto importante. La presenza di Giove offre tanta voglia di vivere, tanto ottimismo, moltissima positività e un grande desiderio di realizzare ogni sogno e progetto. Giove rende anche molto ambiziosi e dona anche un forte senso di solidarietà e quando tutte queste qualità vengono utilizzate ai massimi livelli, possiamo assistere a piccoli e grandi colpi di fortuna. Non bisogna dimenticare che chi nasce in questo giorno spesso è molto bello fisicamente, soprattutto quando l’individuo è una donna e questa dote può essere anche più utile di altre qualità per poter realizzare i propri sogni. Marte e Plutone, i due pianeti governatori, donano tanta ambizione ma rendono il carattere eccessivamente severo, autoritario, dispotico anche in amore, settore in cui è davvero divertente amare una persona nata in questo giorno.

Pregi : introverso, molto passionale, istintivo, medianico, dotato di sesto senso, magnetico, senso del dovere, metodico, propensione verso le arti.

Difetti : troppo passionale, vendicativo, testardo, geloso, incapace di prendere giuste decisioni in amore, troppo ricercato il suo vestirsi ed il trucco.

Angelo Custode Significato: DANIEL – capacità di sintesi, amore per la bellezza e l’arte, capacità di aiutare gli altri.

Pianeta governatore: Marte e Plutone.

I nati di oggi: Bjork, Rocco Hunt, Goldie Jeanne Hawn, René François Ghislain Magritte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS