Il “Forum dei Giovani” a Villaricca compie un anno. Punzo: “Buon compleanno”

Il “Forum dei Giovani” a Villaricca compie un anno. Ho la mente intasata dalle iniziative da mettere in campo di contrasto al Covid-19; cerco di essere un sicuro e costante punto di riferimento, nei limiti del possibile, in una fase dove mi accorgo che i cittadini più che mai hanno bisogno di avvertire la presenza delle istituzioni sul territorio. E i sindaci, per quanto bistrattati come figura e per quanto non abbiano in cassa soldi da investire, restano il primo avamposto dello Stato, restano l’istituzione più vicina, più immediata ai cittadini. E di fronte a questo gravoso e difficile impegno, non mi sono tirata indietro.

Oggi, però, apro una parentesi legata proprio ai giovani, ai nostri giovani, alla futura classe dirigente di Villaricca. Un anno di “Forum” non poteva e non deve passare inosservato; nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, nonostante siamo quasi da un anno ad operare in un clima di totale emergenza sanitaria. Il “Forum dei Giovani” resta uno dei fiori all’occhiello di quest’amministrazione proprio perché abbiamo messo in campo, insieme, uno strumento che semplifica il rapporto tra giovani e istituzioni, uno strumento a sostegno di politiche giovanili che dovranno, appena torneremo alla normalità, assumere un ruolo sempre più centrale nell’agenda e nella priorità del governo cittadino.

Tanti ragazzi considerano il “Forum” un’opportunità e spero che tanti se ne avvicineranno ancora rispetto ad uno zoccolo duro di 20 attivisti che rappresentano uno dei volti più belli di questa esperienza politica e amministrativa. Tante le iniziative messe in campo, tanto impegno, tanto amore per questa terra su temi molto importanti, tra cui l’inclusione sociale.

Non solo grandi cose. Ho trovato questi giovani in prima linea anche sui piccoli disservizi, segnalazioni importanti che hanno contribuito a migliorare la vivibilità della nostra città. Eppure, si può dire che in questa consiliatura abbiamo sin dal primo giorno dovuto affrontare ostacoli enormi: prima il dissesto finanziario, poi il risanamento e come se non bastasse è arrivato il Covid-19. In questo contesto, in queste condizioni siamo riusciti a fare tantissime cose di cui ne rivendichiamo con orgoglio la paternità. E di cui avremo modo e tempo per parlarne. Quando avremo la possibilità di spendere e di programmare ne faremo ancora di più, dando spazio ad una ambiziosa idea di città che vedrà nei giovani, nei nostri figli, dei sicuri protagonisti.

Buon compleanno “Forum dei Giovani”, testimonianza di una città viva che merita la rinascita avviata in questi anni. E siamo solo all’inizio! Nota stampa del sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.













