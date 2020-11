Giugliano, secchio d’acqua in faccia ad una persona di colore. Borrelli e Simioli: “Filmato segnalato alle autorità”

192 Visite

“Ci hanno segnalato un filmato che sta facendo il giro del web, pubblicato sul social Tik Tok, dove alcuni ragazzi accerchiano una persona di colore e gli gettano un secchio d’acqua addosso tra le risate generali. L’episodio sarebbe avvenuto a Giugliano nelle scorse settimane, per essere poi rilanciato in rete successivamente. Un atto di bullismo e di razzismo senza alcuna attenuante, un episodio deplorevole. Pensavamo che la pandemia ci avesse reso migliori, e invece gli incivili e i disonesti sono rimasti tali. Abbiamo prontamente inviato il filmato alle autorità competenti, siamo sulle tracce dei responsabili. Devono essere puniti in maniera esemplare per le loro becere azioni. Se qualcuno ha informazioni su questa vicenda, non esitasse a contattarci”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS