Mugnano, l’Amministrazione comunale rinnova la Task Force per l’emergenza Covid-19

155 Visite

L’Amministrazione Sarnataro rinnova la Task Force per l’emergenza Covid-19. A farne parte, oltre al sindaco Luigi Sarnataro, i dottori Daniele Palumbo e Mario Mauriello, la consigliera Daniela Puzone con delega alle questioni legali e la consigliera d’opposizione Luisa Tammaro. I membri della task force parteciperanno al già costituito Centro Operativo Comunale, di cui fanno parte anche i neo assessori alle politiche sociali, alla protezione civile e alle politiche sanitarie: Carmen D’ausilio, Luisa Zincarelli e Carmine Cirullo. “Ho individuato – sottolinea il primo cittadino – delle figure di alta professionalità, come del resto già feci 6 mesi fa, in grado di aiutarmi nelle decisioni da intraprendere in questa seconda ondata, che purtroppo ha investito con maggior forza il nostro territorio rispetto allo scorso marzo e aprile. Da un lato monitoreremo la situazione dei contagi, dall’altro porremo in essere una serie di iniziative per far fronte sia all’emergenza sanitaria che a quella economica e sociale”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS