Mezza Italia in emergenza con le bombole di ossigeno

L’Italia, che affronta la seconda ondata della pandemia, ora deve fare fronte anche alla carenza di bombole di ossigeno in farmacia. Sono fondamentali per l’assistenza domiciliare ai malati di Covid-19, ma in mezza Italia trovarne una sta diventando difficilissimo. «La domanda è aumentata mostruosamente, fino al 400 per cento», sottolinea Riccardo Maria Iorio, presidente napoletano di Federfarma. Oltre alla Campania, si segnalano problemi in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta e in altre regioni.

Il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio, annuncia l’immissione, sul circuito distributivo, di 200 bombole in più. Per Iorio «L’emergenza è stata determinata da una leggerezza del governo». Crede in una rapida soluzione del problema, nell’arco di una settimana, Ugo Trama della Direzione Generale Salute della Regione Campania. «Dalla prescrizione dell’ossigeno liquido una prima risposta per sopperire alla carenza. Farmacie tarate su pazienti acuti, non hanno calcolato la grande richiesta proveniente dal mondo Covid».













