Accadde oggi: 18 novembre 1626, ultimata la Basilica di San Pietro in Vaticano

Quando Michelangelo Buonarroti morì lasciò incompiuta la Basilica di San Pietro in Vaticano e senza un progetto da seguire: ci volle oltre un secolo per portare a termine i lavori e con una solenne consacrazione, il 18 novembre 1626, ben 120 anni dopo l’inizio dei lavori, Papa Urbano VIII ne celebrò il rito di inaugurazione. Oggi la Basilica di San Pietro è la più grande delle basiliche papali, se non addirittura la più grande del mondo ed è il simbolo culmine della religione cattolica e dello Stato del Vaticano.













