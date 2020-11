527 Visite

Ancora problemi idrici si registrano, dal tardo pomeriggio di ieri, nella zona alta della città, in particolare in via Del Mare, via Recca e zone limitrofe. L’Abc ha comunicato al Comune di Marano che solo stamani, per eccesso di verifiche da eseguire sulla rete idrica, potrà avviare i controlli del caso.













