In pochi lo sanno. Oggi, 11 novembre, è la festa dei cornuti

In pochi sanno che anche i cornuti hanno una festa a loro dedicata. E d’altronde non poteva essere altrimenti: c’è una festa degli innamorati, il 14 febbraio; il giorno successivo, il 15, c’è persino la festa dei single, San Faustino, dunque perché non si dovrebbero festeggiare anche i cornuti? In fondo fanno parte anche loro del complicato mondo dell’amore. In ogni caso se ne conoscete qualcuno potete fargli gli auguri oggi, 11 novembre, perché san Martino è protettore dei soldati e dei mendicanti, ma anche… dei cornuti. In molte località italiane vengono organizzate vere e proprie feste dedicate a questa particolare celebrazione.

Il motivo per cui san Martino è associato a questa particolare categoria non è ancora ben chiaro, e le ipotesi in merito sono diverse: alcuni pensano che questa ricorrenza sia da far risalire alle tante fiere di bestiame dotato di corna, che anticamente si svolgevano proprio in questo periodo; secondo un’altra ipotesi, le origini della ricorrenza sono da attribuire ai dodici giorni di sfrenate feste pagane che si svolgevano sempre in questo periodo dell’anno, durante le quali gli adulteri erano considerati quasi la normalità. Un’altra leggenda, che sembra in verità alquanto fantasiosa, narra di San Martino che portava sulle spalle la sorella per evitare che i suoi vogliosi concittadini abusassero di lei, ma era tutto inutile dato che lei stessa riusciva sempre a sfuggire al fratello.













