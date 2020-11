Vaccino Pfizer: all’Italia 27 milioni di dosi

188 Visite

L’annuncio di Pfizer di essere riuscita ad ottenere un vaccino anti-Covid con un’efficacia al 90% continua a far volare le borse europee che cavalcano l’onda dell’ottimismo e muove le istituzioni a completare il prima possibile le procedure di prenotazione e acquisto. Solo per il vaccino Pfizer l’Unione Europea ha opzionato 200 milioni di dosi più altre eventuali cento (in tranche successive) che per l’Italia si tradurranno in una disponibilità che ammonterebbe a 27 milioni di dosi (il 13,51 % del totale).













